緯創林建勳：AI伺服器需求強　海外以美為主

緯創資通執行長林建勳接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月19日電（記者 盧誠輝）緯創資通AI智慧園區全球營運總部今日在新竹縣竹北市舉行開幕典禮，緯創資通執行長林建勳在會後受訪時透露，目前全球高階AI伺服器需求非常強勁，訂單至少已排到明年5月，緯創將繼續擴廠，也已積極布局海外，未來會以美國德州達拉斯為主，採多點供應策略。



緯創資通AI智慧園區全球營運總部今日在新竹縣竹北市舉行開幕典禮，包括蕭美琴、“國科會主委”吳誠文、緯創資通董事長林憲銘、執行長林建勳、聯電榮譽副董事長宣明智、中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢等人都到場出席，輝達執行長黃仁勳也特別錄影祝賀。



緯創資通執行長林建勳在會後接受媒體聯訪時表示，目前全球高階AI伺服器需求非常強勁，訂單至少已排到明年5月，預期未來訂單需求更將快速增長，因此除了今天開幕的AI智慧園區全球營運總部外，緯創也已經租下鄰近的廠房來擴充產能，且計劃在未來兩年內，將整個廠區的產能逐步填滿。



林建勳提到，緯創目前也已積極在海外展開布局，因緯創原本在美國德州達拉斯就有一個維修服務中心，所以會先以該地為主，將現有約上千人的規模逐步擴大提升，未來德州的AI生產工廠預計會有10座，目前已有7座在運作，將可容納7千名工人，日產量可達24萬人次。



林建勳強調，AI伺服器市場仍呈現強勁成長趨勢，緯創目前的AI伺服器主要生產基地還是在台灣，今日開幕的AI智慧園區全球營運總部將以專門生產最高階AI伺服器為主，美國德州廠則會依照客戶需求調整配置，採多點供應策略，由客戶決定各區產能分配。