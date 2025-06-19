不演了！林右昌再到花蓮開講力催大罷免

林右昌今天再度到花蓮參香、開講力催大罷免。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月19日電／民進黨秘書長林右昌今天前往花蓮玉里協天宮參香揭匾並前往由公民團體發起主辦的“守護花蓮 公民開講”說明會。林右昌表示，玉里協天宮主祀關聖帝君，關公的忠義精神就是要對“‘國家’效忠、對人民有義”，但現在傅崐萁帶著他的“傳”隨組織，“毀‘憲’亂政、親中投共、弱化‘國安’”、掏空台灣”，這種對人民不忠不義的不適任“立委”，必須要堅定投下罷免同意票。



林右昌強調，民進黨作為守護台灣的本土政黨第一品牌，一直以來就是最支持社會團體公民運動，永遠都是公民團體最強的後盾。面對這次的罷免公民運動，不可以讓國民黨扭曲成政黨對決，被扭曲就沒有是非了。在二階連署很多國民黨員都站出來，因為現在民眾不分藍綠不分黨派，只是單純的在討論是非。罷免公民運動是愛台灣，是為了把不適任的“立委”請出“立法院”。只要愛台灣，為台灣這片土地好，不管哪個黨派的“立委”都將可以代表“國家”，因為台灣只要適任，不要投共的“立委”。也期待未來的“國會”。能成為一個守護台灣反共的“立法院”。



林右昌說，很高興今天能代表賴清德主席前來玉里協天宮參香贈匾，協天宮是玉里的信仰中心，感謝協天宮董監事長期以來在地方造福鄉里，忠義傳家樹立典範。林右昌表示，一路搭火車南下，有感花蓮的交通建設較以往便利很多，中央每年也挹注花蓮縣府補助超過新台幣200億元，這些結果都是近年民進黨“中央”執政下對花蓮建設不遺餘力的結果。



接續出席“守護花蓮 公民開講”行程時，林右昌表示，感謝玉里民眾來參加說明會，也感謝年輕公民代表勇敢站出來，因為罷免不是容易的事情，需要很大的勇氣，從第一階段到第二階段，花蓮縣民挺身而出，公民團體的倡議，讓更多人民覺醒，成功挺進第三階段罷免投票。林右昌呼籲，不管是有沒有連署的，在第三階段都要幫忙拉票，出去投票。



林右昌說，過去外界說花蓮國，是傅崐萁王國，但如今不是，因花蓮人頂著縣府的干擾，被查水表、被打壓，甚至店家支持掛看板都受到打壓，當初沒有人相信二階連署能達到167%，正是頂著這些壓力，成功過關，彰顯花蓮人的氣魄、偉大。林右昌強調，傅崐萁的罷免不只是花蓮人的事，是全台灣的事。因為傅崐萁是中共操弄的政治玩偶，中共亂台首惡。去年四月，從中國回來後，掀起“國會”亂象。林右昌表示，罷免傅崐萁能除去三害，一為花蓮除害，二為國民黨除害，三為台灣除害。



林右昌提及，前陣子在花蓮市帝君廟及今日玉里協天宮都是參拜關聖帝君，而帝君最為人知的就是“忠義精神”，忠就是要忠於“國家”，義就是要對人民有義。但傅崐萁現在“毀憲亂政，親中投共”就不忠；“掏空台灣 削弱“國安”就叫不義。

