新竹市府臉書直播反罷免活動　綠營提告

民進黨新竹市議會黨團今日到新竹地檢署提告新竹市政府。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨15日在新竹火車站前廣場舉辦反罷免造勢活動，新竹市政府官方臉書卻直播該活動引發爭議。雖然民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠已多次為此道歉，但民進黨新竹市議會黨團今日仍到新竹地檢署提告，要求新竹市城銷處長林昱志下台負責。



民眾黨15日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，除透過民眾之聲YouTube和高虹安臉書粉專直播外，新竹市政府官方臉書竟也同步直播，引發爭議。民進黨新竹市議會黨團今日到新竹地檢署正式按鈴提告新竹市政府，涉嫌違反“公務人員行政中立法”、“公職人員利益衝突迴避法”、“選罷法”，以及“貪污治罪條例圖利罪”。



民進黨新竹市議會黨團總召、新竹市議員陳建名表示，昨日他在議會質詢時，已當場向邱臣遠與市府臉書主管機關城銷處長林昱志究責，沒想到事隔多日，兩人至今對市府觸法行為與緣由，仍一問三不知，難怪新竹市民要罷免高虹安的聲音這麼強烈。



陳建名認為，高虹安團隊根本是“集體法盲”。如果沒有邱臣遠的授意、沒有市府小編的同意，民間廠商如何能串流官方臉書，高虹安根本就是“市庫通黨庫”的現行犯。



民進黨新竹市議會黨團強調，高虹安多次利用公家資源，為個人涉貪停職做反罷免宣傳使用，如今更公然用市府官方資源直播反罷免活動，顯示新竹市政府的運作已癱瘓、失能，號召新竹市民三階罷免要投“兩個同意”，下架停職中的新竹市長高虹安與藍委鄭正鈐，讓新竹市重回正軌。