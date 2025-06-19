以伊衝突升溫　府：與友盟緊密聯繫民眾放心

郭雅慧。（照片：府方提供） 中評社台北6月19日電（記者 黃筱筠）有關近期地緣政治及中東情勢變化，“總統府”發言人郭雅慧今表示， 面對地緣政治與國際情勢變化，政府對於相關狀況皆有全面掌握，並與各方友盟持續保持高度緊密聯繫，以維護“國家”利益，確保民眾安全無虞，請民眾放心。



“外交部長”林佳龍今天在“立法院”提及，針對中東情勢，賴清德都有召開會議，包括昨天的“國安”高層會議，今天將陸續宣布應變計劃。



林佳龍今天回答“立委”答詢也表示，台灣目前在以色列暫無撤僑計劃，但駐以色列代表處和停留當地的274名民眾都有密切通訊，代表處附近及官邸都有因為轟炸而受損，“外交部”皆密切關注，以色列有許多關於疏散、安全的指引，台灣會按照相關指引辦理，隨著中東衝突情勢的變化，“外交部”會做好因應；旅遊警示方面，僅以色列北境與加薩走廊是第4級，其餘目前維持在第3級。



郭雅慧表示，賴清德日前即在例行安全簡報會議中，指示“國安”團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。



她表示，同時賴清德也請“行政院”持續關切國際原物料、能源油價、民生用品等相關物價維持穩定，確保民生物資供應無虞。

