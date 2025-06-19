台南七股海鮮節暑假登場　黃偉哲賣力行銷

台南市政府19日舉辦“2025台南七股海鮮節”宣傳記者會，民進黨籍台南市長黃偉哲到場主持。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月19日電（記者 蔣繼平）暑假7、8月即將到來，全台縣市推觀光刺激國旅市場。“2025台南七股海鮮節”將於7月5日至8月17日登場，民進黨籍台南市長黃偉哲今天出席市府舉辦的記者會，大讚七股海鮮並大推“七股七寶宴”，要民眾把握機會，避免向隅，他更幽默地說“因為訂不到來拜託市長也沒用！”



七股海鮮節今年邁入第19年，台南市政府19日在市府6樓新聞室舉辦宣傳記者會，最受親子歡迎的“觀光赤嘴園挖文蛤體驗”將於7/5到7/6、7/19到7/20舉辦，共計4場次，每場次限額3500人。為鼓勵住宿台南，憑今年6至7月住宿台南合法旅宿的發票或收據證明，一張發票可提供2人排隊“免費”進場摸文蛤。



另外，海鮮節活動重頭戲是“七股七寶宴”，每年一開放就秒殺，包含在地尚青的七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣），8/10將在七股鹽山席開120桌，每桌新台幣6500元，預計7/15上午9:00開放ibon線上訂桌，每人限定1桌，今年加碼附贈價值500元的在地漁產。



此外，“揪團遊七GO”四大主題一日遊，優惠價每人新台幣850元（原價1300元），將和觀光赤嘴園挖文蛤體驗同時於20日上午9:00開放網路報名，想體驗挖文蛤樂趣、深度遊七股的民眾千萬不要錯過。