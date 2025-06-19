新竹市動漫節起跑　邱臣遠變裝驚豔全場

新竹市代理市長邱臣遠特別裝扮成《火影忍者》七代目“漩渦鳴人”角色，驚豔全場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月19日電（記者 盧誠輝）新竹動漫節將於28日和29日盛大登場，今日新竹市政府舉行宣傳記者會，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠特別裝扮成《火影忍者》七代目“漩渦鳴人”角色，驚豔全場。邱臣遠邀請全台遊客都能到新竹市來參觀動漫節，感受這場充滿熱血與創意交織的動漫盛典。



新竹市政府今日舉行《漫人祭—2025新竹國際動漫節》宣傳記者會，包括邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐和徐美惠、無黨籍新竹市議員林慈愛等人都到場出席。



邱臣遠表示，動漫是世代之間的語言，承載著夢想、創意與勇氣。今年新竹市再度舉辦國際動漫節，是對青年創作與動漫文化的具體支持。他強調：“《漫人祭》不只是動漫迷的節目，更是市民的城市嘉年華。”今年活動更結合在地旅宿與美食店家，推出聯名甜點與住宿優惠，讓文化、觀光與創作全面融合，展現新竹多元魅力。



邱臣遠指出，新竹動漫節今年以“青春無畏，夢想無界”為主題，活動規模與內容全面升級，不僅匯聚跨國動漫藝術家，更串聯在地店家與青年創作力，打造沉浸式動漫嘉年華，他邀請全台動漫迷暑假首站就來新竹，參與這場熱血與創意交織的動漫盛典。



新竹市政府文化局表示，今年漫人祭規模升級，主展館串聯體育館1樓及B1地下層，不僅展區內容豐富，主舞台從早到晚更安排不間斷的精彩活動，包含Cosplay大賽、漫畫家與人氣Coser見面會及音樂演出。



新竹市政府文化局指出，今年特別邀請知名動漫作品《葬送的芙莉蓮》導演齊藤主一郎與製作團隊驚喜現身活動。重頭戲“動漫音樂會”更連續兩晚舉辦，卡司陣容集結 AKB48 Team TP、Ani-mode DJ、極光 REVONTULET、日本團體D-Girls 及 CrazyBeats 等超過I5 組跨國偶像、樂團與DJ接力演出，打造結合動漫金曲與應援文化的二次元派對。