雙城論壇沒消息　陸委會：北市府還未提出

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）2025上海—台北雙城論壇至今仍無消息，陸委會副主委梁文傑19日表示，目前台北市還未提出赴陸參加雙城論壇，相關規劃需要詢問台北市政府。



雙城論壇今年邁入第16年，多數在每年7月、8月舉辦，2024雙城論壇延至12月17日舉辦，由上海市副市長華源率團來台北參加。而在賴清德3月定調中國大陸為境外敵對勢力後，兩岸交流持續緊縮，今年雙城論壇循例將在上海舉辦，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安赴陸參加，但至今仍毫無消息。



陸委會19日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑表示，政府一向支持合於規範、對等尊嚴、不預設政治前提的交流，雙城論壇是城市交流，我們向來的態度是只要聚焦市政與城市治理就樂見。到目前為止，台北市還沒提出赴陸參加雙城論壇申請，相關規劃需要詢問台北市政府。



至於金廈海域存在72.38公頃的蚵棚，大部分為非法蚵棚，梁文傑說，當初金門縣政府核准的牡蠣養殖區約4公頃，區域外的養殖蚵棚都是違法的，政策上已確定要處理，但執行的方式與負責執行機關到底為何，我們目前還在研究中，因為這牽涉到龐大的船、人力與工具，要處理這麼一大片的蚵架，不是那麼容易。