喪籍證明期限將至　陸委會：不會逕行註銷身份

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求約1.3萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，原訂6月30日前繳交，否則恐遭除籍。陸委會副主委梁文傑19日改口表示，6月30日是提出申請具結或延後等情況的期限，並非專案完成的期限，主管機關會盡可能設法聯繫當事人，“不會逕行註銷身份”。



陸委會19日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑表示，4月21日到6月30日是讓陸配可以申請具結，或延後等情況的期限，並非專案完成的期限，只要有提出申請的個案，“內政部移民署”都會逐案審查、逐案通知審查結果，與需要配合辦理的事項。



梁文傑說，若一直沒有提出申請，也沒有向我們提出到底有什麽理由，沒有辦法回去大陸，對我們來說，因為註銷一個人的台灣身份是重大事由，因此主管機關會盡可能設法聯繫當事人，了解其沒有申請也沒有要回大陸辦理除籍的原因，再做後續處置，“不會逕行註銷身份”。



梁文傑提醒，現在還是有一些陸配，我們聯繫不到，也沒有向主管機關提出申請具結或延後，或表達有什麼窒礙難行的狀況，我們會盡量聯絡到當事人，但如果最後真的聯絡不到，或拒不見面等，可能到時候還是必須要有處置。



梁文傑也說，但有些陸配，因為政府要求提出除籍證明，乾脆選擇放棄台灣身份。