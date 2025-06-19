柯志恩點名明年市長對手　高雄4綠委全回應

藍委柯志恩19日分析明年市長可能競爭對手，綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺均回應，圖為日前高雄藍綠委同台照。（中評社 資料照） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）可望代表中國國民黨參選明年高雄市長的高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩19日點名明年對手應該是綠委邱議瑩或賴瑞隆其中1人。對此，邱議瑩表示尊重，賴瑞隆說要君子之爭，未被點名的綠委許智傑批柯志恩試圖邊緣化自己，綠委林岱樺稱還言之過早。



民進黨中執會昨日通過“2026年“直轄市長”暨縣市長提名特別條例”草案，高雄市長、台南市長初選將以民調決勝負。民進黨籍高雄市長陳其邁明年屆滿卸任，高雄綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取初選，形成4搶1局面。



柯志恩19日接受廣播節目“千秋萬事”專訪時，點名她的對手應該是邱議瑩、賴瑞隆當中一人。綠委許智傑、林岱樺則沒被點到名。



對此，邱議瑩表示，尊重柯志恩對選情的觀察，至於柯志恩說她藉大罷免此全台走透透秀肌肉，其實她平常就有在訓練，不需要全台走透透就能秀。



賴瑞隆表示，大家君子之爭一起努力，用政策建設願景來爭取支持，讓高雄更進步、讓台灣更好，這是最重要的目標，也是所有人民的期待。



許智傑表示，柯志恩一直希望把他邊緣化，有許多支持者曾當面跟柯志恩說，如果民進黨不是提名他自己，就會支持柯，因此柯志恩故意將他排除，其實他才是柯最怕的對手。許智傑強調會努力到最後一刻，延續高雄綠色執政、議會過半的目標。



林岱樺表示，民進黨中執會18日剛通過2026縣市長初選辦法，柯志恩說誰能夠代表出線與柯競爭高雄市長，目前都還言之過早，現在就是兄弟登山各自努力，且高雄市的建設與市民福利才是民眾當今最關心的事情。