郭智輝聘柯市府幕僚賴彥霖遭批　兩週閃辭

圖為賴彥霖先前在台北市府擔任研考會主委。(資料照 台北市府提供) 中評社台北6月19日電／台“經濟部長”郭智輝又踢鐵板！懸缺許久的辦公室主任找來白營的賴彥霖，結果遭爆不佳喬事紀錄，綠營與側翼更是一片撻伐，怒罵“郭智輝是嫌出包不夠多嗎”。在輿論壓力山大下，賴彥霖爆出閃辭，到任還不到兩周，讓郭智輝顏面無光。“經濟部”方面，僅證實賴秘書已請辭，其餘未多說。



根據《中時新聞網》報導，郭智輝前部長辦公室主任2月就離職，4個月來傳郭向府院黨徵詢，都沒有幕僚想要來，除了跟“經濟部”業務繁雜不好幹有關，更多是因郭個人行事風格。



結果本月郭找來當過柯文哲機要、北市府研考會的賴彥霖，但賴才上任一周，過往風評不佳紀錄就被翻出，2018台北市燈會時，北市府積欠廠商新台幣5000萬元，時任機要的賴就私下找上廠商，要它們不要太張揚，避免影響柯競選連任，還被錄了音檔。



不僅喬事惹議，因色彩關係，綠營跟側翼更是不爽，除了私下抱怨，也有人在社群罵“郭是嫌出的包還不夠多嗎”、“郭是不定時炸彈”。



對此一位綠營人士表示，賴除了有台北燈會喬事爭議，也是擔任過李登輝“國安”諮委張榮豐的學生，賴因此在台灣戰略學會任職協助張，後來因為張榮豐的公司在柯文哲選舉時做選戰戰略規劃，柯爆捐款不明爭議時這家公司也有捲入，這些麻煩事，都跟賴彥霖有關，所以大家對他有意見。因此當郭智輝找賴做主任，他們這邊就會覺得“很奇怪”。



對於賴彥霖表現，“經濟部”內部官員說，賴可能剛來，開會時沒說甚麼話，也沒來指揮甚麼，大家也是看新聞聽說他愛喬事，其他認識不多。



因全是負面聲浪，且綠營一片反彈，爭議延燒幾天後，賴彥霖傳自己請辭，正式出現在離退名單。離職表面理由是生涯規劃，但據了解，就跟最近爭議太多有關，加上郭也有綠營方面反彈壓力，最終其很快讓其閃人。



如此賴彥霖就職不到兩周，主任一職又懸缺，也讓去年一次走三個次長，被認為人和不佳的郭智輝，識人方面再度被打上問號。