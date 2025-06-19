林右昌台東參香助陣罷免　藍批光明正大操弄

民進黨秘書長林右昌到台東東凌宮聖帝廟參香祈福。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月19日電／民進黨秘書長林右昌今天到台東東凌宮聖帝廟參香祈福，並針對公民團體罷免中國國民黨籍“立委”黃建賓，他呼籲民進黨公職全力支援，做公民團體最堅實的後盾。國民黨台東縣黨部主委吳秀華則批綠營“光明正大”全力操弄大罷免。



林右昌表示，黃建賓的罷免送件數高達連署門檻的144%，跌破很多人的眼鏡，覺得實在不可思議！進入三階投票，相信會有更多台東人站出來投票罷免親中投共的傅隨“立委”，守護台灣！而民進黨在台東的黨公職，也會全力協助公民團體，罷免不適任“立委”。



林右昌說，跟著中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁做壞事就是要被罷免，這些被罷免的“傅”隨組織“立委”，毀憲亂政、親中投共、削弱“國安”、掏空台灣！黃建賓就像“無魂有體ㄟ稻草人”，任憑傅崐萁擺佈操弄，每一件傅做的壞事，毀憲亂政的法案，他通通都有份，這才是他真正應該被罷免的原因。



林右昌表示，地方也聽到許多國民黨員私下也表示，看到黃建賓在“立院”的離譜質詢與表現，實在不適格擔任“立法委員”。罷免黃建賓才不會讓台東成為笑柄，也解救國民黨，避免跟傅崐萁一起沉淪。



人在“國外”的吳秀華強烈反駁指出，民進黨“光明正大”全力操弄大罷免，如今更連演都不演了，林右昌乾脆藉著參拜之名，行抹黑之實，將宗教場所變成政治鬥爭的工具散布仇恨、挑動族群與政黨對立，完全喪失民主底線。



吳秀華表示，台灣目前正面臨美國調漲關稅的重大經濟挑戰，執政黨卻不專注於解決“國家”困局，反而日日沉迷於鬥爭、清算與政治操作。人民看得很清楚，誰才是真正在為“國家”努力，誰又只是忙著製造對立、轉移焦點。



吳秀華說，我們相信，象徵忠義、公正、守信的關公，必定會站在真正正義的一方。