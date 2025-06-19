墾丁暑假開局冷清　周春米飛韓國推銷觀光

民進黨籍屏東縣長周春米19日率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，出席“第38屆台韓觀光交流會議”。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東6月19日電（記者 蔣繼平）暑假即將到來，曾是暑假首選的南台灣度假勝地墾丁，今年暑假首週訂房率僅約5成，是近20年來新低，被形容為“最冷清的一年”。屏東縣政府除辦活動吸引旅遊人潮，也瞄準海外旅客拓源。台灣去年785萬人次入境，韓國100萬人次佔第三名，民進黨籍屏東縣長周春米19日率團飛韓國推屏東觀光，盼成韓國旅遊自由行首選。



根據“交通部”“觀光署”統計，台灣2024年入境觀光人次為785萬7686人，比2023年的648萬6951人多，但沒突破千萬觀光人次目標，少了陸客是主因。另外按照國籍區分，2024年入境台灣的海外觀光客，第一是日本131萬人次、第二是香港119萬人次、第三是韓國100萬人次。



近日卻傳出南台灣度假勝地墾丁，今年暑假開局冷清，首週訂房率僅約5成，較去年同期下滑1成，創下近20年來新低，被當地業者形容為“最冷清的一年”。旅宿業者反映，出境潮、景氣不佳、旅遊型態轉變、天氣炎熱等因素，皆導致營運壓力倍增。為刺激觀光，屏東縣府計劃與在地業者合作舉辦活動，盼能帶動人潮回流。



為了布局海外觀光市場，民進黨籍屏東縣長周春米19日率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，出席“第38屆台韓觀光交流會議”，大會也宣布2026年台韓觀光交流會議將移師屏東舉辦，周春米也上台邀請韓國朋友來屏東，體驗多向度的風采，感受氣候溫度、人民與土地永遠多一度的熱情。



周春米上台大推屏東觀光，她說，近年來屏東在國際間屢獲肯定，屏東與小琉球一同入選《國家地理雜誌》評選的“台灣五大秘境”，另外韓國EBS電視台也多次深入報導屏東的生態旅遊與文化特色，誠摯邀請大家親自來體驗在小琉球與海龜共游、在墾丁“國家”公園眺望無垠太平洋，或踏入原民部落，感受原住民文化的深度與真誠。



屏東縣政府指出，以熱門景點墾丁為例，海外旅客搭乘飛機至高雄小港機場，可轉搭9117B機場快線直達墾丁，縣府並積極改善各大旅遊景點的相關設施，今年適逢恆春建城150周年，推出春、夏、秋、冬一系列行銷活動，吸引海內外遊客到訪“國境”之南。



屏東縣政府表示，此行與韓國多個地方政府與觀光單位建立更緊密的聯繫，未來將深化雙邊觀光交流、旅遊商品及踩線互訪等合作，期望以“熱情南國”的品牌定位，加速成為韓國自由行與深度體驗旅客的首選目的地。