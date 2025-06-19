台“央行”利率連5凍！全年GDP保3

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／“超級“央行”周”本周登場，繼聯儲局利率決策會議釋出保守訊號後，台灣“中央銀行”19日舉行第二季理監事會，一如外界預期利率“連五凍”，重貼現率維持2%。不過因應特朗普關稅衝擊，“央行”將全年經濟成長率（GDP）預估值3.05%維持不變 ，消費者物價指數年增率（CPI）則由1.89%調整為1.81%，並無加碼任何新房市管制。



“央行”表示，綜合海內外經濟金融情勢，考量本年台灣通膨率可望降至2%以下，以及預期境內經濟溫和成長，惟全球經濟前景不確定性仍高，為審慎因應美國經貿政策等變化帶來之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。



“央行”表示，密切關注美國關稅政策之後續發展、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對境內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。



“央行”表示，美國宣布高額對等關稅後，全球經貿政策不確定性升高，加以美國財政隱憂升溫影響，國際金融市場波動一度擴大，嗣隨對等關稅暫緩實施而逐漸回穩。展望未來，美國與主要經濟體關稅談判結果、主要“央行”貨幣政策動向、中國大陸經濟成長放緩，以及地緣政治衝突與氣候變遷等，均增添全球經濟金融前景之不確定性。



房市此次未加碼新的管制措施，“央行”表示，選擇性信用管制實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢亦續減緩，且本土銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率上升。近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均續減緩，不動產貸款集中度亦趨降至本年5月底之37.1%。



“央行”表示，將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，並配合辦理專案金檢，促使銀行積極落實之相關規範。同時，檢視選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。