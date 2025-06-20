中評關注：張立齊凸顯福建兩岸融合示範成效

張立齊出席海峽論壇。（中評社 資料照） 中評社6月20日電（記者 方敬為）陸委會6月5日以申領大陸定居證為由，廢止在大陸任教的台籍教師張立齊的台灣身份。張立齊15日出席第17屆海峽論壇表示，心情不受影響，無懼“綠色恐怖”，並以自身經驗，強調台青在陸能夠獲得照顧，可以過得很好。張立齊在兩岸受到的待遇對比強烈，凸顯福建兩岸融合示範區造福台胞具體成效，也反映民進黨政府對青年赴陸發展的懼怕。



張立齊成為首例因為持有大陸定居證遭開鍘的台人，他15日應邀以台青身份出席第17屆海峽論壇大會開幕式，成為媒體焦點。張立齊受訪表示，民進黨當局用盡各種方式來恐嚇台灣民眾參加海峽論壇，但其實現場仍有非常多台灣青年，這說明台當局的威脅恐嚇只是“紙老虎”，擋不住台灣民眾參與兩岸交流的積極與熱情。



張立齊並以自身經驗，鼓勵台灣年輕人多到大陸旅遊看看，甚至是就學、就業。張立齊在2019年來到廈門工作，他說，大陸有廣闊的空間、舞台和公平的競爭機會，學校的科學研究領域都讓台灣青年參與進來。尤其福建作為兩岸融合的示範區域，“這裡用最真誠的心幫助照顧台灣青年，我就是最佳的例子”。



張立齊在大陸受到的協助，與台灣官方對其開除戶籍的處分，形成強烈對比，也顯示出福建在兩岸融合示範工程的具體成效。福建自貿試驗區廈門片區管委會出台《廈門自貿片區鼓勵和支持台灣青年創業就業若干措施》，協助台青創業扶持、就業激勵及基地賦能政策，致力打造台青台企登陸“第一站”。據統計，已有逾12萬台胞在廈創、就業。

