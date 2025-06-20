中評關注：綠營為罷免與選情紛上第一線

民進黨林右昌有意爭取新北市長提名，昨天再度到花蓮為大罷免助陣。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）“中選會”今天將公布罷免進入第三階段的名單，藍綠陣營也將在21日正式針對罷免投票展開造勢別苗頭。民進黨一再強調罷免是民團發起，但現在也不演了，直接站到第一線，秘書長林右昌昨天是近期內第二度到花蓮針對大罷免進行開講，且鎖定中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，還強調“擒賊先擒王”，宣講過程也提到賴清德對花蓮的建設等，賴雖沒站到第一線，但已成為罷免幕後藏鏡人。



隨著大罷免進行，民進黨18日中執會通過2026縣市首長初選辦法草案，預計6月28日舉行全代會通過初選辦法。目前兩屆屆滿的縣市都要進行初選，包括高雄市、台南市與嘉義縣。因此，有意願競選的黨內人士，早就摩拳擦掌，尤以高雄與台南競爭特別激烈。因過去這是綠營優勢選出，初選一但勝出，幾乎大選也會跟著贏。



目前被認為有勝算初選出線的高雄“立委”邱議瑩就宣布成立“支援大罷免高雄總聯絡處”，記者會包括“立委”沈伯洋、李昆澤、黃捷、李柏毅，以及高雄市議員鄭光峰、鄭孟洳等人與會，邱議瑩未來將親自率隊展開巡迴宣講，首站花蓮，目標鎖定傅崐萁等不適任“立委”。



邱議瑩此舉被國民黨可能對手、“立委”柯志恩認為是在“秀肌肉”。隨著全台跑透透宣講大罷免，邱議瑩可藉此累積聲量，對於採取民調的初選方式有正面幫助。



林右昌開始為了大罷免到各縣市去，昨天是近期第二度到花蓮，接著又到台東縣，呼籲罷免國民黨台東“立委”黃建賓。花蓮傅崐萁是民進黨罷免之首要目標，而黃建賓則被認為有罷免成功機會的藍委。因為上一屆台東“立委”是民進黨籍劉櫂豪，被視為英系，但最後脫黨參選，與黨內提名賴坤成對戰，造成兩人都落選，黃建賓僅以些微票數，2千多票贏過賴坤成。

