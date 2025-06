唯一亞洲城市代表　蔣萬安赴巴黎行銷台北

台北市長蔣萬安率領市府代表團前往法國,並於出發前在桃園國際機場發表談話。(照:台北市府提供) 中評社台北6月20日電/中國國民黨籍台北市長蔣萬安19日率團前往法國巴黎,參加城市峰會並進行市政參訪。蔣萬安表示,今年是聯合國氣候峰會簽訂巴黎協定十周年,這項協定是全球推動環境治理與淨零碳排的重要里程碑,台北市能在這個特殊時刻受邀參與峰會,並成為唯一參與的亞洲城市,意義重大。



“市長峰會:從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年”(Summit of Mayors:From Paris to Belém:10 Years of Global Action for Climate)活動將於法國巴黎舉行,台北市長蔣萬安是本屆高峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市代表,他昨晚率領市府代表團前往法國,並於出發前在桃園國際機場發表談話。



蔣萬安指出,將在峰會上分享台北市近年在環境治理、淨零碳排及綠色運輸等領域的具體成果,展現城市永續發展的努力與實績。



蔣萬安指出,此行除了參加城市峰會以外,也會到巴黎進行市政參訪、考察,同時也會拜會一些國際友人,除了巴黎、倫敦、巴塞隆納、里約等全球重要城市的市長,還會去拜會法國參議院,與法國參議院“外交及國防委員會”的副主席再次見面。