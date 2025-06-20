卓榮泰拍板“中正紀念堂”轉型成民主教育園區

中正紀念堂。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／“行政院長”卓榮泰昨日主持“行政院”推動轉型正義會報”表示，“行政院”已於今年2月核定“轉型正義階段政策重點策進方案”，未來將整合更多部會投入轉型正義後續重大工作。他在會中也同意“文化部”提報規劃，同意“中正紀念堂”轉型目標為“歷史記憶保存”與“民主教育推廣”，中長期轉型為“民主教育園區”，藉以深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念。



卓榮泰昨主持“行政院”推動轉型正義會報”會議，“行政院”透過新聞稿說明會議內容。



卓榮泰強調，提案委員所提部分政治受難前輩接受長期治療等急迫個案，尤其發生在“衛生福利部”玉里醫院之個案，請“衛福部”在1個月內提出有效解決的具體方案，他與林明昕政委將擇日前往玉里醫院視察，瞭解提案委員所關切的重點事項。另請“衛福部”擴大檢視有無類似處境的政治受難者及家屬，儘可能提供資源挹注，並請林政委協助掌握進度。



“文化部”會中報告“中正紀念堂”轉型規劃”，未來轉型規劃目標為歷史記憶保存與民主教育推廣，中長期將轉型為“民主教育園區”。卓榮泰聽取後指出，這有助深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念，“行政院”原則上予以同意。



卓榮泰要求，“文化部”應依專案小組建議，審慎規劃組織調整所需法製作業，及園區空間轉型進程，並依期程規劃推動各項工作，且在過渡期間與短期內應持續辦理的教育推廣活動，擴大社會溝通的面向，並視法製作業進展，預作短、中、長期方案目標、期程、各方案銜接與整體因應規劃。

