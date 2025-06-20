新北市長有黑馬？吳子嘉爆民調第2竟是郭正亮

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／2026的新北市長選舉，藍綠人選尚未確定。中國國民黨熱門人選包括台北市副市長李四川、“立委”洪孟楷與新北市副市長劉和然，民進黨則有“立委”蘇巧慧及秘書長林右昌。《美麗島電子報》董事長吳子嘉19日在網路節目透露，他曾做了一個新北市長選舉民調，前“立委”郭正亮是第2名。



吳子嘉更指出，新北如果按照現在的提名辦法，新北之戰大概是一個重要的爭執點。他認為，新北如果輸掉了，國民黨就輸了；但新北如果贏了，那就是平盤，平盤的國民黨有助於2028年，至於2028年到底是誰的天下，還很難講。



根據《中時新聞網》報導，有網友19日在網路節目《董事長開講》問到，新北如果洪孟楷過關的話，會不會是他選新北市長？吳子嘉表示，洪孟楷初選過關的話，當然是他選新北市長。但他認為，洪孟楷的民調差太遠了。目前是李四川民調第一名，再來是劉和然。他曾偷偷做了一個民調，前“立委”郭正亮是第2名，郭正亮的民調跟劉和然很接近，郭正亮還贏劉和然；洪孟楷則排在後面。



吳子嘉認為，2026台南市長選戰，如果民進黨沒有分裂，國民黨怎麼會有機會？至於高雄市長選舉，就是“立委”賴瑞隆、邱議瑩競爭；但如果是賴清德挺賴瑞隆，高雄可能就定了。