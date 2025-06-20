朝野對話破局　許宇甄批賴政治表演

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月20日電（記者 俞敦平）針對原定本周舉行的朝野“國安”情勢簡報破局，中國國民黨籍“立委”許宇甄在今日“立法院”“國是論壇”上發言批評，指賴清德提出的對話訴求未見誠意，僅以“國安”簡報取代平等協商，是“高高在上的政治表演”。她強調真正的“國安”挑戰來自人民生活壓力與民主焦慮，而非單一地緣風險，並指控民進黨以預算施壓、罷免報復，讓台灣陷入制度失控邊緣。



在賴清德日前表態願促成朝野對話、加強政黨合作之後，政壇一度出現朝野和解的曙光。然而，原定於本周三舉行的朝野會面卻因安排爭議宣告破局。許宇甄今於“立法院”“國是論壇”發言，針對破局原因與政府現行施政提出嚴厲批評。



許宇甄表示，賴清德所稱的“朝野對話”，實際上卻是以一場單方面的“國安”簡報取代平等溝通，不僅缺乏雙向交流，甚至排除實質議程討論與媒體見證，形同一場缺乏民主誠意的政治宣導。她強調，朝野之間需要的是“開放、具體、雙向的對話”，而非“高高在上的訓話”。



許宇甄進一步指出，台灣的“國安”挑戰並非僅止於來自海峽對岸的軍事壓力，更多來自民眾日常生活中的制度信任危機與生活困境。許宇甄點出，年輕人對未來感到迷惘，高房價與低薪構成巨大壓力，能源政策搖擺不定，詐騙與治安問題層出不窮，少子化持續惡化，這些都是政府無法迴避的結構性問題。她說，“今天的“國安”不只在邊界，更在生活里。”

