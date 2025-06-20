張啟楷駁斥打臉黃國昌　嗆應公開偵訊光碟

民眾黨委員張啓楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月20日電（記者 俞敦平）針對媒體報導台灣民眾黨籍“立委”張啟楷與同黨“立委”黃國昌在“示範帶”與不正訊問案上說法不一，張啟楷今受訪時嚴正駁斥，強調自己與黃國昌立場一致，並痛批綠媒和民進黨的相關解讀是“蠢到爆”。他指出，法院近兩三個月所播放的偵訊光碟中，確實存在檢察官語帶威脅的偵訊語氣，而民進黨過去高喊要公開光碟，如今卻選擇噤聲與遮掩，根本自打嘴巴。



張啟楷強調，最應該感到焦慮的，是辦案的檢察官，而不是踢爆問題的民意代表。他說，“真正該被問的是，為什麼到2025年了，我們的檢察官還在用這種流氓的方式偵訊？我們希望這一次，民進黨好好面對問題，把整份光碟內容公開，還給社會一個交代。”



黃國昌日前於質詢時播放一段檢察官偵訊京華城案被告朱亞虎的錄音，質疑檢方恐嚇語氣不當，引發社會關注。黃國昌所播放的片段，被稱為“示範帶”，用以呈現何謂“不正訊問”。然而有部分親綠媒體報導指出，張啟楷似乎對此事說法與黃國昌不一，形成“打臉”之勢。張啟楷今受訪時明確駁斥此說法，強調兩人立場一致，並批評親綠媒體刻意扭曲，“黃國昌跟我講的一樣啊，怎麼會不一樣？現在衹有親綠媒體的解讀不一樣。”

