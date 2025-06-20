民進黨稱罷免偽造黨中央下令　指朱立倫應道歉

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩今天召開“國民黨錯偽抄假 揭發雙面人朱立倫”記者會。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月20日電／針對國民黨涉及偽造連署遭搜索調查。民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開“國民黨錯偽抄假 揭發雙面人朱立倫”記者會痛批，檢調指證國民黨台南到宜蘭地方黨部涉犯偽造抄寫名冊，皆來自黨中央下令，罪證確鑿，呼籲朱立倫別再轉移焦點、掩蓋自己犯罪痕跡，應立刻道歉。



吳崢表示，國民黨發起的罷免案皆有高比例死亡連署，隨著各地檢調偵辦的起訴書陸續出爐，果然國民黨涉入集體抄名冊造假，全台灣都被國民黨的毫無下限驚呆了，都在等朱立倫的道歉。隨著細節出爐，國民黨惡罷偽造率竟然動輒高達96%，證實國民黨就是蓄意造假，破壞民主、踐踏法治的政黨，朱立倫身為黨主席竟還在裝傻硬拗、不道歉。全台灣都在看國民黨的重大罷免舞弊，朱立倫什麼時候要道歉？



韓瑩說，近期一連串偽造連署事證相當明確，從起訴書中，清楚揭露是由國民黨“黨中央下令”，在台南市黨部部分，直指今年1月20日“接獲”國民黨組發會組織部主任徐孟正聯絡指示，送交罷免林俊憲及王定宇提議人名冊至黨中央；而在宜蘭縣黨部部分，1月22日“接獲”國民黨中央下令，送交罷免陳俊宇提議人名冊，從起訴書所詳列內容全部證實地方黨部皆是接獲國民黨中央下令。

