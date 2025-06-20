爆英系綠委父子違法　徐巧芯批“監院”裁處密件回

藍委徐巧芯。（中評社 資料照) 中評社台北6月20日電／台“監察院”日前爆出濫用公務車爭議，使廢除“監察院”的話題再度浮現！中國國民黨籍“立委”徐巧芯爆料，有位前“立委”與現任“立委”被她檢舉違反利益迴避衝突法，已被裁罰，但收到“監察院”回函卻是密件，使她無法將公文證明給大家看，但她透露是“最近非常當紅事件的一對父子”；徐也強調，上述事件證明“監察院”已經違背初衷了，應該重新開機。



綜合台媒報導，徐巧芯今天指出，一名前“立委”跟一名現任“立委”被她檢舉違反利益迴避衝突法，昨天收到“監察院”回函，其中一位有“立委”現任身分的人，當初的公司已經因為違反該法而被裁罰，但因“監察院”以密件回覆，所以無法拿出公文證明給大家看；不過徐提示，當事人是“最近非常當紅事件的一對父子”。



徐巧芯質疑，是怎樣？調查完後民進黨出問題，就變密件，如果是藍營就是普通件嗎？這是“監院”的公平、公正嗎？幾乎等於“辦藍不辦綠”。“監院”已經違背初衷，應該重新開始，廢除“監院”只是其中一步，她還是希望孫中山五權“憲法”應該恢復功能。



徐巧芯強調，她作為當初的舉發人，結果父子被裁處公職人員利益衝突迴避法，結果回函是密件，不能對外公開，否則“監察院”又要告她，為何如此？不要因為他們是民進黨英系大家族就有這樣權力。



徐巧芯重申，她字字句句沒涉及到密件內容，至於是誰？什麼事件？大家自己去翻閱過去的新聞，就會非常清楚。