藍營反罷戰略　鈕則勳提3個當務之急

文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／大罷免進入熱戰階段，目前有31位中國國民黨籍“立委”被送交二階連署，至於罷免民進黨籍“立委”未有一案送件成功，藍綠呈現31：0的差距。文化大學廣告系教授鈕則勳20日在廣播節目受訪指出，目前藍營有3個當務之急，並點名國民黨“立院”黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇應緊急回防，穩固基本盤，首席副書記長羅智強更應回防固守藍軍大安大本營。



根據《中時新聞網》報導，鈕則勳20日在廣播節目《嗆新聞》中建議，國民黨團三長不妨由不分區“立委”擔任，因現今罷免情勢最危急的傅崐萁、王鴻薇應緊急回防，為藍軍固守盤面，首席副書記長羅智強更應回防固守藍軍大安大本營。他強調，這固防策略至少可降低綠軍操作仇恨值，同時可抵銷綠營“罷免XXX，就是罷免傅崐萁”主軸的效應，而黨團三長若由可能參選2026縣市長的柯志恩、謝龍介和王育敏擔任，能為明年選戰進行操兵。



第二點，鈕則勳認為，國民黨中央的角色應自行弱化，區域聯防交由6都與縣市首長，讓罷免戰役回歸地方選戰層次。他說，若拉高成政黨對決藍軍基本盤，勢必不敵綠軍，且回歸地方的話，不只縣市首長瞭解動員脈絡，彼此也能產生有效地聯防模式，藍委就可以切入地方議題跟在地服務的績效。



鈕則勳最後表示，第3個當務之急是黨主席選舉延後到補選投票結束，千萬不要在綠軍氣勢正旺的時候，還挑動藍營內部的矛盾與衝突，讓綠軍有可趁之機。