6千人未繳喪陸籍證明　海基會：協助個案解決

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，但仍有超過半數以上的人未繳交或申請具結、延後辦理，陸委會昨已表達“不會逕行註銷身份”。海基會秘書長羅文嘉20日表示，海基會從4月到6月17日發出共7622件驗證書，大部分與此專案有關。



羅文嘉強調，海基會的立場就是全力協助解決個案問題，也有個案陸配在台已逾30年，回到大陸辦除籍證明，但最後沒拿到，最終我們協調陸委會與“移民署”，只要能提供相關證明與資料，也會予以處理。他說，要解決歷經30年沒解決的問題，一定得費功夫，且有一定困難度，海基會與“移民署”就是用更大的耐心去處理。



“賴政府”近期要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，“內政部移民署”20日說明，已有逾5千人已繳交喪失原籍證明，並有同意逾800人以“具結方式”替代或“延後赴陸辦理”，換句話說，至少有6千人尚未繳交喪失原籍證明。



陸委會副主委梁文傑19日曾表達，6月30日是提出申請具結或延後等情況的期限，並非專案完成的期限，主管機關會盡可能設法聯繫當事人，“不會逕行註銷身份”。



海基會20日下午舉行背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，海基會從4月到6月17日止，接受驗證大陸戶籍資料公證書共7500件，再加上122件遺失申請補發，共發出7622件驗證書，包括補件“喪失原籍證明”專案，與非此專案者。相較去年同一時間增加很多，這也是配合陸委會與“移民署”相關專案，要求在台定居的原陸籍人士補件。