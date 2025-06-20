推墾丁暑假觀光　屏東海生館找兩萌寶助陣

屏東海生館配合暑假檔期，推出超萌的“虎斑烏賊寶寶”正式亮相。（圖：屏東海生館提供） 中評社屏東6月20日電（記者 蔣繼平）墾丁是南台灣知名度假勝地，除了海洋沙灘美景，推廣海洋保育、認識海洋生態的屏東海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）也是旅遊景點之一。屏東海生館配合暑假檔期，推出“鯊魚寶寶透明卵鞘”全台首展，還有超萌的“虎斑烏賊寶寶”正式亮相，邀大小朋友前來一探海底生命誕生的奧秘。



屏東海生館位於屏東縣車城鄉，地處墾丁國家公園西北角龜山山麓的臨海地區，是以海洋生物為主題的大型博物館，此館占地約有96.81公頃。館內有台灣水域、珊瑚王國、世界水域三大主題展示館，可欣賞古代海洋、海藻森林、深海水域、極地水域的不同。入園收費全票新台幣450元。



屏東海生館20日發新聞稿表示，今年暑假推出“夏日海洋季－福爾摩‘鯊’之旅”，有全台首度登場的鯊魚寶寶透明卵鞘，讓人親眼目睹小鯊魚在卵中擺尾跳動的生命奇蹟，此外，更有“海中間諜”虎斑烏賊寶寶同步亮相，可近距離欣賞剛孵化的超萌模樣，讓大小朋友一探海底生命誕生的奧秘。



屏東海生館介紹，虎斑烏賊俗稱花枝，是海洋裡著名的偽裝大師，能瞬間改變體色來融入環境、避敵、捕食，甚至表達情緒，當被激怒時會噴出黑色墨汁，瞬間隱身逃逸。同時發達的變色細胞能即時根據環境背景改變體色，不論在珊瑚礁、泥沙地還是海草叢中都能完美偽裝，除躲避天敵，更是獵捕食物的必殺技。



屏東海生館表示，此次展出的虎斑烏賊卵呈半透明狀，能清楚觀察胚胎發育與幼體成形，隨著孵化過程，水中可見一隻隻小烏賊迅速適應環境，透過身上的變色細胞偽裝潛伏，精準出擊捕食活蝦苗，展現生而為獵手的本能。每天小烏賊能攝食3至5隻蝦苗，攝食過程更是精彩的自然實境秀。