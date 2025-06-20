柯建銘猜中了！首波罷免確定7月26日投票

“中選會”公告，“立委”罷免案共有24案成案，7月26日投票、開票。（照片：“中選會”提供） 中評社台北6月20日電／大罷免進入第3階段，“中選會”委員會議今天審定後公告，“立委”罷免案共有24案成案，皆為國民黨“立委”；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。“中選會”表示，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議上開罷免案定於2025年7月26日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。



根據“中選會”公告，罷免成案“立委”為傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。



“中選會”今日宣布首波罷免案投票時間，不過民眾黨副秘書長許甫在公布前就指出，民進黨“立院”黨團總召柯建銘搶在“中選會”前率先公布罷免投票日，如今又有輛寫著“7月26日出來投票”的宣傳車開在路上，讓他不禁表示，民進黨早就用一次次實際行動告訴人民，“國家，就是他們黨的家”。



“中選會”解釋，其他日期因為有國家考試以及接近8月23日要舉辦公投等綜合考量因素，所以決定在７月26日進行首波罷免投票。



“中選會”指出，今日委員會議除決議第11屆“立法委員”罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過上開罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：



一、2025年6月20日 罷免案成立之宣告



二、2025年6月30日前 被罷免人提出答辯書



三、2025年7月3日前 發布罷免公告



四、2025年7月6日 投票人名冊編造完成



五、2025年7月16日至7月25日 辦理公辦電視罷免說明會



六、2025年7月22日前 公告罷免投票人人數



七、2025年7月26日 投票、開票



八、2025年8月1日前 審定罷免投票結果



九、2025年8月1日 公告罷免投票結果



“中選會”表示，該會暨所屬“直轄市”、縣（市）選舉委員會係選務一體並依法辦理選務；罷免案選務籌辦期間有限，相關選務工作包括設立鄉（鎮、市、區）選務作業中心、調兼辦理選務人員、編造投票人名冊、投開票所地點之洽借、投開票所工作人員之招募、罷免公告及投票通知單之分送等等，均賴各“直轄市”、縣（市）政府與有關機關依法協助配合辦理，該會也已請各“直轄市”、縣（市）選舉委員會協調該市、縣政府等有關機關配合辦理相關選務工作，俾利相關選務工作順利進行。