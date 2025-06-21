邱顯年：台南暑假訂房7成　墾丁較差有原因

台南市旅館商業同業公會理事長邱顯年。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月21日電（記者 蔣繼平）暑假即將到來，南台灣度假勝地墾丁卻傳出訂房不佳的消息。台南市旅館商業同業公會理事長邱顯年接受中評社訪問表示，台南市7月訂房率有達7成，墾丁應該是地區性現象，他認為，雖然少了陸客這一塊，但“山不轉路轉、路不轉人轉”，過去太依賴，現在就努力開發其他市場，走出不一樣的路。他指出，產業挑戰還是在成本與人力，但疫情後留下來的都有實力，整體景氣他評價“還不錯”。



根據“交通部觀光署”統計，台灣2024年入境觀光人次為785萬7686人，比2023年的648萬6951人多，但沒突破千萬觀光人次目標，少了陸客是主因。另外按照國籍區分，2024年入境台灣的海外觀光客，第一是日本131萬人次、第二是香港119萬人次、第三是韓國100萬人次。



暑假即將到來，曾是暑假首選的南台灣度假勝地墾丁，今年暑假首週訂房率僅約5成，是近20年來新低，被形容為“最冷清的一年”。



邱顯年，龍成企業集團董事長，旗下有嵐菌鐵道旅館、太子大飯店。今年3月當選為新任台南市旅館商業同業公會理事長。



有關暑假的訂房率如何，邱顯年表示，以台南市今年暑假的訂房率來說，基本上7月份已經達7成左右，甚至四星以上的飯店更達8成，因為陸陸續續都有辦活動，例如國際芒果節、七股海鮮節等，旅館、餐廳也都有會合促銷，吸引外縣市旅客，所以“國旅”這部分目前看起來還算可以。



至於如何看待墾丁傳出訂房情況不好的消息，邱顯年表示，這應該算是地區性的，可能當地業者在操作或作業上面沒有做好，導致客人觀感不好。加上現在希望去有冷氣的地方，或者去墾丁可能不一定選擇過夜，總總導致暑假訂房率比較不理想。不過還是有看到當地業者在努力改變，應該還是會從低潮爬起來。

