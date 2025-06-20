吳怡農批民進黨初選制度賴清德也會不平

民進黨日前中執會通過2026初選草案，吳怡農今天在臉書公開批評。（取自吳怡農臉書） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）民進黨日前中執會通過2026縣市長初選辦法草案，就將交由6月28日全代會通過。曾擔任台北市黨部主委、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天在臉書批評說，民進黨前天通過2026年縣市長候選人提名辦法，民進黨執政一任的縣市長，不辦初選，由黨徵召現任者參選連任。民進黨沒有執政的縣市（包括台北市）也不辦理初選，由黨徵詢協調後徵召。這個決議否定了公平公開的競爭，它將阻礙政黨未來的發展。期盼黨中央再做進一步的思考與評估。



吳怡農表示，從政黨員和支持者的向心力，也是一個值得考慮的面向。賴清德在2019年曾投入黨內“總統”初選，挑戰希望連任的蔡英文。當時如果沒收初選、保護現任，賴以及他的支持者心裡一定不平，對民進黨一定非常失望。民進黨應該是一個開放的園地，任何有心貢獻台灣的人，不論是企業家、學者、教師、文化界或任何社會人士，都可以自由進入耕耘，無須盼望被黨內高層徵詢。這將是何等強力的號召。



為備戰明年地方大選，民進黨中執會通過“2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例”草案，確定現任首長拚連任的屏東、澎湖由黨主席徵召，執政屆滿縣市如先前黨內競爭激烈的台南府城之戰、高雄選將之爭，未來也確定由初選決勝負。



他說，在經濟領域，我們知道競爭的可貴，甚至制訂法律禁止壟斷。可是在政治圈，我們經常千方百計企圖消除自由競爭，唯一的好處是，政治得以在權力菁英認可的秩序中進行。它卻有太多的壞處：阻隔新元素、新想法、新作法，組織也因延續原有思考和行為模式而老化。政黨的衰敗、政權的崩潰，多半由此而起。



吳怡農提到，如果沒有自由開放的初選制度，而是由黨內高層協調出候選人，林肯、奧巴馬等等很多位改變美國歷史的總統，都不會出現。林肯這位鄉村律師和政治邊緣人，因為參與數場有關奴隸制度的辯論而稍有名氣。可是那個時代的傳播媒體衹有地方性報紙，林肯知名度並不高，不會被徵詢。如果沒有初選，奴隸制度得再等很多年才可能廢除。奧巴馬則只是年輕的第一任參議員，他宣佈投入初選的時候，支持度衹有希拉里的一半。如果沒有初選，他也不會成為第一位黑人總統，改變美國政治景觀。

