馬英九首赴陸祭伏羲　兩岸媒體逾百人採訪

“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”祭台一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社蘭州6月21日電（記者 方敬為）甘肅天水年度盛會“公祭中華人文始祖伏羲大典”21日在伏羲廟隆重登場，本屆祭典來賓包括馬英九及大九學堂青年，這也是馬首度赴大陸祭拜伏羲，主辦單位20日緊鑼密鼓展開最後的會場布置及硬體設備測試，並安排媒體記者提前踩點，瞭解採訪動線等規劃，兩岸記者有逾百人報名採訪，不少民眾也到場隔著圍籬一探究竟，對祭典引頸期盼。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，一路從福建到甘肅。在福建地區依序走訪廈門、寧德、福州等地，福建段行程結束後轉往甘肅，預計21日赴天水出席“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”。



本屆祭典因為有馬英九及台灣青年參與，又是馬首度赴大陸祭拜伏羲，別具意義，吸引兩岸媒體記者報名採訪人數超過百人，媒體的直播訊號車提前進駐會場，並架起記者工作席，各家媒體一字排開，場面盛大。



主辦單位20日安排媒體提前踩點，瞭解採訪動線等規劃，緊鑼密鼓展開最後的會場布置及硬體設備測試，不少民眾也提前到場隔著圍籬一探究竟，還有年輕人穿著漢服前來與伏羲祭台合影留念，展現對祭典期待心情。



根據主辦單位流程規劃，當天祭典環節依序為，全體肅立起樂、擊鼓鳴鐘、恭讀祭文、鞠躬敬祭、樂舞告祭、敬獻花籃、謁廟拜祖、禮成。馬英九預計與甘肅省省長任振鶴、國台辦主任宋濤等人一同祭祀，並發表講話。