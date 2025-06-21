中評關注：賴派蕭美琴救援　要讓美國安心？

蕭美琴接受《挪威國家廣播公司》專訪。（照片：“總統府”提供） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）蕭美琴最近一連接受兩個節目專訪，還是大談兩岸關係、台美關係與國際情勢等，這不尋常。這些都屬賴清德職權，若非賴同意，蕭不會越權。但蕭刻意提到維持現狀與“中華民國憲法”等字眼，還提到可與大陸對談，但話語中還是不少對大陸批判。顯然這個話不是說給大陸聽，很可能在動盪的國際情勢裡，安美國的心。



身爲“副元首”的蕭美琴，一向行程安排低調，若賴清德的行程不多，蕭當時就會跟著減少，但日前卻一連接受《挪威國家廣播公司》、美國播客節目“Shawn Ryan Show”兩個節目專訪。這個安排有點不尋常，是否因賴清德言談已經定型，且美方對賴的信任度並沒有如對蔡英文這麼高。因此，安排蕭美琴出面說明，希望能夠營造新的論述形象。



目前以色列與伊朗衝突越發激烈，美國要不要出兵成為國際觀察的焦點，美國總統特朗普已經宣布兩週決定要不要出兵，以拖待變的態度，已可觀察到特朗普對於中東衝突力有未逮。如果兩岸關係再爆發衝突，美國根本無多餘心力顧及。



這時候，“總統府”秘書長潘孟安，剛從美國阿拉斯加參訪回台後，就急與在野黨主席提及要進行“國安”情勢簡報，這會不會也是迫於美國壓力。但最後也因為時間緊迫，朝野進行“國安簡報”破局。這已經凸顯了賴清德無法處理台灣內部政黨對立，亦或是表面上做給美看，讓美國安心，並非真要化解朝野對立。但朝野進行“國安”簡報破局，美方對賴的能力是否也打折扣。



蕭美琴在這時候接受外媒訪問，提到兩岸關係，基調上不脫離蔡英文主政時框架，強調維持現狀與“憲法”，這是把賴清德拉回“蔡規賴隨”。

