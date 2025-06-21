24藍委進入罷免投票　罷免與反罷今大造勢

趙少康今天發起首場反罷造勢活動，下午在榮星花園舉行“北北基反惡罷團結造勢大會”。（照片：取自趙少康臉書） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）台灣“中選會”昨天公布罷免“立委”通過第三階段門檻，有24位藍委與遭停職新竹市長高虹安成案。今天罷免方與反罷免方將舉辦活動大造勢，民進黨力挺民團將在全台罷免區大串連，黨公職民代將要出來站路口，發揮陸戰力量。而藍委方面則是戰鬥藍趙少康發起在北市榮星花園舉行反罷造勢活動。除了中國國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等出席外，網紅館長陳之漢也將到場力挺藍委。



“中選會”昨天公告，罷免成案“立委”為傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。皆為藍營“立委”。也確定投票日為7月26日星期六。



民進黨力挺罷免團體今天早上10點在各罷免選區將進行站街口大串連，各罷免的地方縣市議員將站出來力催大罷免。民進黨秘書長林右昌日前還說要發起“罷免文宣三箭”，包括影片、網站、文宣，外加200面看板陸續上架，並下令黨公職繼續辦理深入鄰里的宣講活動。



國民黨方面則是趙少康發起首場反罷造勢活動，下午在榮星花園舉行“北北基反惡罷團結造勢大會”，包括朱立倫、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、前台北市長郝龍斌，以及北北基多位被提議罷免的藍委，加上網紅館長，民眾黨也會派人參加，展現藍白合的氣勢，主辦方昨天才確定，台中市長盧秀燕將以神秘嘉賓身分到場。台北市長蔣萬安則因到法國參與城市峰會無法到場。



朱立倫日前向黨內喊話，表示全黨都要進入“戰鬥狀態”，發起“愛國者行動”，並啟動“區域聯防”整合區域力量，進行跨區協調與協助，未來投票前幾天到投票前一晚，國民黨將進行全台大造勢，守護每一席國民黨“立委”。



另國民黨客家事務委員會22日也將在台北市舉辦反罷造勢，邀請朱立倫、“立法院長”韓國瑜，以及5位台北市藍委出席。

