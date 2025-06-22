中評鏡頭：伏羲祭典隆重　場內外都熱鬧

馬英九同國台辦主任宋濤步入祭典會場。（中評社 方敬為攝） 中評社天水6月22日電（記者 方敬為）甘肅天水的年度盛會“公祭中華人文始祖伏羲大典”21日圓滿落幕，本屆祭典因為馬英九首度參祭，並有大九學堂台灣青年響應，別具意義，主辦單位宣布，有760人參與，其中台灣同胞超過240人，場外也有許多民眾觀禮見證，人行道上水洩不通，場內、場外都熱鬧。



2025乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典以“賡續文脈凝聚力量、傳承智慧永勵後人”為主題，今年祭典邀請在台具代表性馬英九出席，格外受到矚目，甘肅省市都能看到不少活動宣傳廣告，主辦單位擴大祭典規模，除了循往例安排兩岸同步祭祀，也推出全球直播，增進中華民族同胞情感共鳴，彰顯民族凝聚力。同時舉辦的文化論壇、書畫聯展等活動，架起文明互鑒的國際橋樑，宣揚伏羲文化。



主辦單位宣布，今年共有760人參與祭典，其中台灣同胞超過240人，當中包括馬英九基金會大九學堂的台灣青年，現場氣氛相當熱絡且盛況萬分，除了場內熱鬧，場外也有不少民眾自發性到場觀禮，雖然無法進到會場，但大家仍以行動響應公祭伏羲祭典，人行道上被擠得水洩不通，顯示出伏羲文化的影響力。



與往年相比，今年公祭伏羲大典更加注重突出時代內涵、注重禮制傳承、重視來賓邀請、加強兩岸互動、賦能經濟發展、堅持節儉務實。尤其是馬英九與台灣青年的參加，可望通過文化傳承交流，促進兩岸連結。



主辦單位也加強現場接待服務與秩序維持，除了安排大量禮賓人員接待來賓，大陸警方也出動機械警犬、特警維持會場安全，成為祭典現場另類看點。

