中評關注：馬英九四度訪陸圍繞兩岸和合

馬英九率大九學堂台灣青年祭祀伏羲。（中評社 資料照） 中評社天水6月23日電（記者 方敬為）馬英九率台灣青年21日到天水伏羲廟參與2025“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”，強調兩岸同屬炎黃子孫，他此行倡議兩岸“和合”，福建行程聚焦青年交流，體驗兩岸融合示範區具體成效；甘肅行程則專注於兩岸共通文化交流，伏羲作為中華民族的人文始祖，兩岸儒、道文化與民間信仰體系都源於此，彰顯兩岸民族與文化同根同源，連結不斷。



“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”21日在天水伏羲廟盛大舉行，馬英九率大九學堂青年參與，這也是馬首度赴大陸祭伏羲。祭典結束後，馬特別發表談話表示，對祭拜中華人文始祖伏羲感到意義非凡，也讓台灣年輕人體驗慎終追遠、飲水思源的中華文化，並對身為炎黃子孫感到驕傲。



馬英九這次是第四度參訪大陸，一路從福建走到甘肅，行程安排有許多“第一次”，包括首度出席海峽論壇、首度參與公祭伏羲大典、首度到敦煌參觀石窟遺址等。馬英九先是在福建倡議兩岸“和”與“合”，因為福建是推進兩岸融合的重點示範區，同時也帶著台灣青年參訪優秀的大陸企業，將焦點放在青年交流。



在甘肅段行程，則專注於兩岸共通文化方面，包括參與公祭伏羲大典，以及預計26日出席在敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動等。行程安排在各個層面串起兩岸。



尤其是文化連結的部分，馬英九去年到大陸參拜軒轅黃帝，今年則祭祀伏羲，其內涵不言而喻。伏羲被譽為中華民族人文始祖，其神話形象和事跡也深刻影響了後世的道教、儒家及民間信仰體系。台灣人熱衷道教信仰，與中國大陸有著化不開的關係，甚至許多神明廟宇的祖廟都在大陸，吸引台灣信眾赴陸進香，這也是之所以民進黨政府近年來特別針對兩岸宗教交流出手限縮的原因。



馬英九帶著台灣青年祭祀伏羲，強調“慎終追遠、飲水思源”，展現兩岸文化同根、同源、斷不開的事實，“本是同根生，相煎何太急？”相關舉措對促進兩岸連結與和平有正面意義。