中評觀察：大罷免背水一戰　賴狠招團結十講

賴清德將展開團結十講，對國民黨是狠招。(中評社 資料照) 中評社台北6月22日電（評論員 林淑玲）“中選會”6月20日公告大罷免第三階段投票7月26日進行，府方第二天就宣布賴清德22日將啟動“團結‘國家’十講”，再加上賴原邀在野黨主席6月18日聽取“國安”簡報，儘管府方否認系列安排與大罷免有關，相關日程脈絡仍讓外界嘆為觀止。由此可見這場大罷免對賴清德鞏固權力的重要性。



台灣有史以來最大規模的罷免案即將進行朝野對決，“中選會”20日公告，24名藍委、停職中的新竹市長高虹安，“24＋1”罷免案將於7月26日投票。罷免投票日期竟與民進黨團總召柯建銘上月預言的時間相同，這麼神準也引起熱議。



再進一步回顧，6月12日府秘書長潘孟安致電中國國民黨、台灣民眾黨秘書長邀約兩黨主席聽取“國安”簡報、共商“國是”。同一天，賴清德與罷藍委民團要角、聯電創辦人曹興誠見面聽取罷免案最新情勢、罷團未來規劃報告，這些日程都是多麼“巧合”。



“團結十講”等於宣示賴清德跳上大罷免第一線，7月26日投票結果究竟是“大成功”還是“大失敗”對賴非常關鍵。“立法院”113席“立委”，藍白目前掌握62席，民進黨51席。在三階投票，綠營若至少罷掉12名藍委，把“立委”總數壓到101席以內，藍白落到50席以內，綠營即可險勝過半。到補選階段，綠若能拿下6席以上立席，民進黨57席以上就穩定過半了。



只要民進黨能過半，賴清德即完全執政，不但有助推動政策，對2026地方選舉，2028大選連任都有助益。



根據《鏡報》日前調查，綠營內部評估，支持罷免氣勢持續衝高，三階投票可望罷掉15至17席國民黨“立委”。如果可以達到這樣的目標，7月26日三階投票後，民進黨就可望暫時過半，再繼續拚補選。



但大罷免若以大失敗收場，賴清德在黨內勢必受到挑戰。曾於蔡英文任內擔任民進黨台北市黨部主委的吳怡農20日就公開在臉書發文，抨擊民進黨日前通過2026年縣市長候選人提名辦法明訂徵召現任者參選連任、非執政縣市不辦理初選，否定公平公開競爭，呼籲民進黨中央再做進一步思考與評估。更受矚目的是，吳怡農還直接叫戰，提到“賴清德在2019年曾投入黨內‘總統’初選，挑戰希望連任的蔡英文”的往事。