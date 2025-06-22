胡志強高雄新書會　贈書祝柯志恩當選市長

國民黨籍前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴22日在高雄辦新書分享會，與藍委柯志恩在後台合影。（圖：柯志恩服務處提供） 中評社高雄6月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴22日在高雄小港社教館舉辦《我是胡志強，今天來報到》新書分享會，可望代表藍營參選明年高雄市長的藍委柯志恩也到場支持。胡志強受訪表示他力挺柯志恩，並簽一本新書送給“柯市長”預祝柯志恩當選。



現年77歲，已退休的胡志強首部人生回憶錄《我是胡志強，今天來報到》上月起陸續在台北、台中舉辦新書發表與分享會，22日則來到高雄市小港區的社教館舉辦，柯志恩、“總統府資政”張博雅、藍議員黃柏霖與陳麗娜，前藍委黃昭順、藝人寇世勳等人到場出席力挺。



該書內容為記錄胡志強豐富多采的人生故事，從眷村成長到政壇風雲，並寫下任職“外交部長”、駐美代表、台中市長背後的真摯心聲。



胡志強開場前表示力挺柯志恩參選高雄，2022年高雄市長選舉時，他就曾南下為柯志恩站台。胡志強上週在台中場舉辦的新書座談上送給國民黨籍“立法院副院長”江啟臣寫著“江市長”的新書，這次也會簽一本新書寫“柯市長”預祝柯志恩明年順利當選。



柯志恩致詞時表示，胡志強市長為人幽默、待人和善，且處事具有前瞻性，書中紀錄他在眷村出發，雖然物質條件並不富裕，對人對事卻不自私又溫暖，就彷彿柯志恩小時候在眷村所見到的大哥哥、大姊姊一樣。



由於胡志強曾任“行政院”新聞局局長。柯志恩特別提到，她過去寫了4本書，其中《柯志恩談母職心體驗》獲得“行政院”新聞局金鼎獎時，以及她以《世界真奇妙》獲得第23屆電視金鐘獎教育文化節目主持人獎，兩段與“行政院”新聞局有關的人生經歷，新聞局長的名字卻都不是胡志強，讓柯志恩笑說有點遺憾。