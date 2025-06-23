中評關注：賴強打抗中牌　站大罷免第一線

賴清德昨晚在扶輪社舉行團結十講首場演說。（照片：府方提供） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）“中選會”20日公佈罷免藍委有24案將於7月26日舉行三階投票。藍綠陣營21日短兵相接，舉行首場大造勢，賴清德當天更透過府方宣布進行團結十講。22日首講內容聚焦“抗中”、台灣與中國沒有關係，討好獨派，試圖團結綠營支持者在726出來投票。賴清德已高舉“抗中”牌，站上大罷免攻防第一線。



罷免藍委已有24位將於7月26日進行三階投票，民進黨中央也全力透過地方縣市議員等進行催票。黨內評估賴清德不適宜站上第一線，可能激化選情，回歸藍綠，對於大罷免結果不見得有利。



但“總統府”在“中選會”公布投票後的隔天，突然召開記者會由發言人郭雅慧說明賴清德，將在各大社團進行團結“國家”十講活動，分別針對“國家”、團結、“憲政體制”、“國防”、“外交”、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣為主題。



賴清德第一場演說昨晚選在國際扶輪3490地區七社聯合例會於新北市新莊區，一講就是45分鐘，內容都是強化“台灣主權”，反對一中原則，否認中華人民共和國統治台灣，強調中國對台灣“文攻武嚇”等說法，再度強調“兩國互不隸屬”、賴17條等強硬的說法。這與520就職一週年，刻意避談兩岸關係，以及前夕提及公司併購說，很明顯的不同。



賴清德此舉其實就是跳上第一線為大罷免拉票，可見大罷免這一局對賴清德來說非常重要，除了能否讓賴執政讓民進黨在“國會”席次過半外，也影響之後2026、2028選舉提名與初選。只要大罷免沒有讓民進黨或是親綠陣營多拿6席以上，就被認為失敗。

