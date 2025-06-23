賴清德團結十講首發　民眾黨：不知所云

台灣民眾黨。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電／賴清德22日晚間展開“團結‘國家’十講”第一講主題“國家”，強調“兩國互不隸屬”，“台灣與中國無關”。台灣民眾黨發新聞稿表示，“深感震驚”，無法想像“總統”高度竟發表如此空洞的演講，猶如民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上身般盤古開天，卻讓人感覺“不知所云”。



民眾黨也酸說，團結不是嘴巴說說，民眾花了1小時虛耗，賴卻對各方面發展無能闡述清楚，還要2300萬人虛耗空轉多久？



“總統府”21日對外宣布，賴清德將啟動“團結‘國家’十講”，針對不同主題說明“國家”面臨的挑戰以及政府因應政策，訴求“團結‘國家’，從此刻做起”，希望直面台灣聲音，傾聽民眾想法，最大化團結“國家”。十場主軸分別為“國家”、團結、“憲政體制”、“國防”、“外交”、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。



民眾黨新聞稿全文如下：



一、民眾黨認真聆聽賴清德的演講，深感震驚。無法想像以“總統”的高度竟然會發表出如此空洞的演講，賴清德團結十講第一講用歷史開場，但“史觀”片段又匱缺，賴清德猶如柯建銘上身一般的盤古開天，卻與現代社會認知斷鏈，台灣人民所引以為傲的民族共融、新舊移民集結、多重文化融合的光榮文化，完全無法透過賴清德的演說被包容，反而各自斷裂。



二、賴清德以為可以藉由講古“創造共鳴”，卻讓人感覺“不知所云”，人民期待的是政府做實事不是講空話。與其單向布達空泛抽象的概念，不如告訴人民台灣當前面臨的重大挑戰，舉凡能源、居住正義、社會安全網、司法公正等重要議題，賴政府要如何拿出對策？“與其喊十次空泛的口號，不如真正做一次實事”，這才是台灣民眾希望看見的。



三、團結不是嘴巴說說，面對AI應用技術來勢洶洶，身為“科技大國”的台灣，民眾花了一個小時的時間精神，卻依舊在賴清德的“盤古開天”中虛耗，對於“國家”的未來、經濟、社會、文化、環境等各個方面發展方向無能力清楚闡述，還要2300萬人虛耗空轉多久？