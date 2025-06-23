特朗普為何轟炸伊朗？左正東析2個關鍵因素

台大政治系教授左正東。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電／美國總統特朗普21日下令，對伊朗3處核設施發動空襲，引發全球關注。對此，台大政治系教授左正東22日分析美軍空襲伊朗的2個關鍵因素。



針對美軍空襲，伊朗最高領袖哈米尼顧問夏里亞馬達里（Hossein Shariatmadari）呼籲，德黑蘭以必須飛彈打擊美軍在中東的海軍艦隊，同時關閉荷莫茲海峽。此外，因應伊朗可能報復，以色列已經關閉領空。而在美軍凌晨空襲後，伊朗於上午轟炸以色列，以軍粗估，伊朗約發射20至30枚飛彈，以色列北部、中部等10處地點遇襲，至少釀成16人受傷。



左正東22日在政論節目《新聞大白話》表示，特朗普之所以下令空襲伊朗，可從內外兩個因素來看，首先在內部方面，特朗普團隊有不小分歧，其中“副總統”范斯代表的“MAGA”派，主張美國不應再介入不必要的戰爭、任何的對外軍事行動都對美國不利，但特朗普最終發動襲擊，說明“MAGA”派被另一派勢力壓制。他指出，近日不少美國媒體，如《華爾街日報》和《福斯新聞》皆鼓勵特朗普發動空襲，現在的結果說明，這一派顯然佔上風。



而在外部因素方面，左正東提到，伊朗和歐洲的談判顯然無疾而終，這剛好給了特朗普空襲的借口，迫使伊朗走上談判桌。且美國還有一個算計，由於哈米尼年紀大且身體狀況不佳，且被認為是拒絕伊朗在談判時讓步的關鍵人物，美國希望藉此帶動伊朗國內政局變化，讓伊朗的務實派重新回歸。