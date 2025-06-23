美攻伊發展　Kolas稱影響美介入台海意願

Kolas Yotaka表示，美國空襲伊朗將影響美國未來參與台海衝突的程度。（照片：Kolas Yotaka臉書） 中評社台北6月23日電／美國總統特朗普於21日晚間10時正式發表全國演說，宣布美國軍方摧毀伊朗3處核設施，強調此舉為“維護和平”並遏止伊朗核威脅。對此，前“總統府”發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）22日在臉書發文指出，此次美方參戰可能改變美國國內對海外軍事行動的輿論走向，進一步影響其未來是否參與台海衝突的意願與程度。



Kolas指出，面對以色列與伊朗的對立，美國選擇站在以色列一方，正式以軍事行動介入中東局勢。特朗普在副總統、國防部長與國務卿陪同下召開記者會，語氣強硬地宣稱此次打擊為“驚人的軍事勝利”，並警告伊朗若不停止挑釁，美方將進行更強烈、更迅速的打擊。他稱美方的目標為“摧毀伊朗核武與濃縮鈾能力，防止伊朗成為全球核威脅來源”。



儘管美方強調此次行動為維穩之舉，但Kolas認為，中東地區已開始出現明顯反彈。她指出，美軍行動前，中東多國在周五穆斯林主麻日大規模示威，反美、反以色列聲浪高漲，預料未來恐掀起更大規模的區域反撲。伊朗也曾明言，美國若介入戰事，將對美軍展開報復行動，首波攻擊目標將直指美軍駐中東基地。



Kolas進一步分析，美國此次決策背後牽涉共和黨內的“MAGA圈”（Make America Great Again）權力結構。該派系內部對軍事介入存在嚴重分歧，一方主張美國應專注國內發展，避免海外用兵；另一方則認為透過出兵展現強勢領導，才能重建美國地位。這場中東行動正體現了這場路線之爭，也預示未來在台海議題上可能出現相似矛盾。



Kolas強調，雖然此次軍事行動發生在中東，但其後續發展與美國國內輿論風向，極可能影響美國是否、以及如何參與未來的台海衝突。她說，“真正的戰爭，其實就在這裡。”