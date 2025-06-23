柯建銘：國民黨死期將近還不知死活

柯建銘今天接受周玉蔻專訪。（取自寶島聯播網直播） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團柯建銘最先喊出大罷免大成功，也預測到7月26日舉行罷免投票，遭國民黨痛批是民主之恥。他今天受訪說，國民黨不知死活，難道他不講726，就不罷免嗎？國民黨也知道，隔天就舉辦大造勢。國民黨不要愚昧到這種程度，把責任歸給他，國民黨自己也知道，人民為什麼要罷免你，死期將近還不知死活，國民黨的悲哀。



“中選會”日前公佈將在7月26日舉行，24席國民黨“立委”及新竹市長高虹安的罷免投票。



柯建銘今天接受媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪，會後接受媒體訪問表示，國民黨現在要推動普發是民生法案嗎？是違法“違憲”，國民黨是要賄選，還有資格談反罷嗎？藍白合起來賣台舔共叛國，這時候是台灣人民反共護台關鍵時候，國民黨要與民意等對撞必死無疑。



對於國民黨要提出普發現金反制大罷免，柯建銘說，現在做什麼事，攻擊批評他沒有用，要想想還有多少存亡空間比較實際，想用國家的錢特別預算去賄選，是違法“違憲”、加速死亡。



賴清德展開團節十講，但團結與大罷免相矛盾嗎？柯建銘說，“憲法”規定“總統”負責“國家安全”，這是責任，藍白合起來舔共賣台叛國，所有民意起來對抗，賴清德當然也要維護“國家安全”，那是他的責任。從十個面向去談，大家要共同抵抗關鍵時刻，免得被藍白出賣掉很清楚，藍白是對抗民意，不知道自己做錯什麼嗎？藍白沒有迴轉的空間，必死無疑，大罷免一定會大成功。

