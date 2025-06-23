裸照威脅遭疑自導自演？綠議員林亮君回應

民進黨台北市議員林亮君。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電／民進黨籍台北市議員林亮君20日驚爆收到不雅照恐嚇訊息，並於21日前往派出所報案提告。然而，針對此事遭質疑是“自導自演”，林亮君22日表示“令人心寒”，並強調女性性影像一直以來對女性威脅都是最大的，“不管政治立場是什麼，沒有人應該受到這樣的對待和威脅”。



林亮君20日深夜在社群平台揭露，日前其團隊接獲一名自稱“鐘聖義”男子透過臉書私訊，聲稱握有她年輕時期的裸照，要求聯繫本人，並語帶威脅表示“機會衹有一次”。林亮君當時強調，這種手段“嚇不了我”，她選擇立即報警處理。



媒體報導，林亮君22日與民進黨發言人吳崢赴松江市場為罷免國民黨籍“立委”王鴻薇催票掃街，針對恐嚇威脅事件，林亮君表示，21日已完成報案，但透露這名網友後續還是持續有傳續訊息威脅，而資料都已經交由檢方偵辦跟調查。



另外，針對有政治立場明顯不同的網友稱此事是林亮君自導自演，林亮君對此表示“感到心寒”，強調女性面對性影像的威脅對女生造成的傷害最大，且如今AI的技術相當成熟，以假亂真是很有可能發生，“不管政治立場是什麼，沒有人應該受到這樣的對待和威脅”。



台北市中山分局民權一派出所接獲報案後，已與市刑大科偵隊組成專案小組，追查後發現勒索帳號IP登入地點都在香港，並不排除是境外網軍或是捏造裸照情節詐財的詐騙集團。