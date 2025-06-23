詹江村諷綠委郭昱晴　想打抗中保台牌大翻車

詹江村諷郭昱晴想打抗中保台牌大翻車。（照片：詹江村臉書） 中評社台北6月23日電／民進黨“立委”郭昱晴22日稱遇到拿手機直播的“鬼祟男”，並PO出當事人照片，引發男子友人回擊，郭事後雖發文澄清“提醒不等於獵巫”，仍無法澆熄怒火，最終刪文道歉。中國國民黨籍桃園市議員詹江村昨在臉書發文說，郭昱晴此舉就是獵巫，明明想打“抗中保台”牌翻車，已成“反罷免的巨型催票機”。



回顧整起事件，郭昱晴見男子在路邊直播，上前斥責要他不能拍小孩，還向“警政署”報告，遭郭PO照上網公審的男子回擊，當時只是在自拍，“我只是在直播，變成偷拍小孩的怪人，莫名其妙”。郭事後稱近日不時有校園周邊有人疑似拍攝學生的報導，當下是出於安全考量，主動上前提醒對方，強調“提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫”。眼見仍無法平息網友怒火，郭昱晴昨也刪除該則貼文並致歉，“我願意為這樣的感受負責，也從這件事中學到更多表達的分寸。



對此，詹江村昨在臉書表示，郭昱晴自稱是出於保護未成年孩子的安全，但是內容卻是質疑對方是在拍環境嗎？還強調對方沒有中國口音，強調對方用中國平台，還預告已經通知“內政部”“警政署”。



詹江村強調，郭昱晴的舉動就是獵巫，明明想打“抗中保台”牌翻車，到底跟未成年的孩子有什麼關聯？詹更直言郭已成反罷免的巨型催票機，“妳還不知道妳正在持續催票嗎？”