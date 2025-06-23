黃國昌諷賴講十遍空話　已被人看破手腳

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德22日晚間展開團結十講第一講主題“國家”，強調“兩國互不隸屬”、“台灣與中國無關”。台灣民眾黨主席黃國昌23日批評，與其空話講10遍，不如認真做1次實事。賴以團結為名，另一方面又全體黨公職繼續啟動全台大罷免，說一套做一套的手腳，早已被台灣人看破。



台灣民眾黨曾在22日晚間發新聞稿表示，“深感震驚”，無法想像“總統”高度竟發表如此空洞的演講，猶如民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上身般盤古開天，卻讓人感覺“不知所云”。



黃國昌23日接受媒體訪問表示，當賴清德要發表團結十講時，民眾黨雖表示沒辦法認同賴只希望單方面布達，卻不針對台灣民眾關心的議題回應感到遺憾，但還是抱持誠意與善意，昨天全程仔細聆聽演說，但我們沒辦法想像以“總統”的高度，竟然發表這麼空洞的演說，從盤古開天開始講，完全不知所云，到底要表達的重點是什麼？



黃國昌說，賴清德若有那麼多時間，施政的優先項目應是回應人民關切的重要議題，執政成績蒼白，舉凡台灣的電力、居住正義、司法改革等議題，外界都在等待賴的回應與具體作為，結果賴原來空閒成這樣，發表一篇不知所云的演說，與其空話講10遍，不如認真做1次實事，這才是賴清德應該要扮演的角色。

