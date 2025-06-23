賴團結十講　盧秀燕：民眾關心以伊戰爭衝擊

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中6月23日電／針對賴清德昨日啟動“團結國家十講”的首講，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今日受訪表示，以伊戰爭對全球衝擊甚大，相信民眾希望賴清德既然有時間開講，應該就此來回應，但他卻開講“個人的十觀”，與民眾期待似乎沒有對焦，希望他可以update。



盧秀燕今日上午前往東海大學中正紀念堂，出席台中高級中等以下學校畢業生市長獎合影，並於行程中接受媒體聯訪。



在中東情勢升溫之際，賴清德22日晚間啟動“團結國家十講”的第一講，主題是“國家”，在45分鐘的談話中，他強調台灣是具有主體性的國家，盼凝聚國家共識。他並稱兩國不隸屬，台灣與中國沒有關係。



綜合台媒報導，針對賴清德首講內容，盧秀燕表示，現在全世界最關心的議題就是以色列與伊朗的戰爭，這個戰爭對世界各國的能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，而且很快就來了。相信民眾一定很希望賴清德既然有時間開講，應就此事回應，到底國家準備好了嗎？有什麼方案？



盧秀燕強調，看到賴清德昨天有時間開講，講的卻是他個人的史觀，似乎與民眾期待他能就現階段全世界重大議題來做回應，瞭解國家有無準備好，似乎沒有對焦，希望他能“Update”（更新）。