大罷免影響？南投縣長許淑華首缺席兩湖論壇

南投縣長許淑華與杭州市副市長胥偉華出席2024年兩湖論壇合影。（中評社 資料照） 中評社南投6月23日電／由南投縣、杭州市輪流舉辦的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年由杭州主辦，將在6月25日開幕，南投縣政府由副縣長王瑞德率隊參與。據瞭解，中國國民黨籍南投縣長許淑華並未向有關單位提出訪申請，或許本來就無參加論壇的規劃，不排除與立委大罷免行動有關，這也是許淑華就任縣長以來首次缺席兩湖論壇。



第17屆“西湖－日月潭兩湖論壇”將於6月25日至28日在杭州登場，去年由南投縣主辦，杭州市副市長胥偉華率隊赴台參與，由縣長許淑華親自接待，雙方針對城市交流與經貿發展、文化、農業觀光及青年文創等面向研討交流。今年論壇則由南投縣副縣長王瑞德率團回訪。



值得注意的是，本屆兩湖論壇是許淑華就職縣長後首度缺席，許2022年當選縣長，當年輪由南投縣主辦，但因為疫情邊境管制，兩湖論壇採線上舉行，許淑華透過視訊與杭州連線；2023年由杭州主辦，是疫後首次恢復實體論壇，許淑華親自率隊赴杭州與會；2024年則由南投主辦，許淑華接待胥偉華一行。今年許淑華未赴杭州參與論壇，指派王瑞德代表。



據瞭解，許淑華是因為“行程因素”不克出席本屆兩湖論壇，但進一步查證知情人士得知，許淑華事前就沒有向有關單位提報出訪申請，顯示本來就規劃由副縣長代表出席兩湖論壇。政壇人士認為，近期立委大罷免行動如火如荼，許或許是考量到此時訪問大陸可能產生負面效應，因此作罷。



南投日月潭與杭州西湖的“兩湖論壇”自2009年展開城市交流，迄今已有17年，今年南投縣政府與會層級下降，是否對兩湖論壇後續發展造成影響，值得觀察。