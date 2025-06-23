賴十講談犀牛化石　王鴻薇批賴活在哪個世紀

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天針對團結十講，展開首講。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天受訪表示，全世界都在討論美國出兵伊朗、中東情勢，賴清德卻在講長毛象、犀牛化石，請問賴活在哪個世紀？大家關心世界紛亂情勢，賴卻可以盤古開天。請問你的心裡到底還有沒有人民？有沒有在關注整個世界情勢對台灣影響。很多人認為這不過是賴清德對於務實“台獨”的落實。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則回應，賴請德說台灣是“主權獨立的國家”錯了嗎？國家團結十講每一講都會回應社會期待。昨天這一講完全符合歷史事實，賴正面回應2758決議文，感謝美國與國際社會，用“元首”高度感謝國際挺台。作為“中華民國總統”要表明態度，這完全符合歷史脈絡與史實，國民黨是擔心什麼？擔心台灣人團結起來嗎？



賴清德發起團結十講，軸分別為國家、團結、憲政體制、“國防”、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。



王鴻薇說，賴清德的團結十講，幾個問題 早不講、晚不講，偏偏等到三階罷免才講 ，團結十講根本為了罷免助講，賴作為“總統”沒有高度，直接涉入大罷免。第二，賴清德喊團結 但是對在野黨追殺。大家清楚賴人前手牽手、背後下毒手，說團結卻破壞團結的就是跟賴清德，這時候要團結十講真的很可笑。



王鴻薇表示，第三，民進黨內部包含台北市議員簡舒培說賴有夠蠢，前台北市黨部主委吳怡農在臉書直接嗆賴沒收初選，讓政黨淪落的開始，黨內青壯派菁英都對於賴清德政策有疑問，應該先跟黨內講一講，連黨內都無法團結。



王鴻薇指出，全世界都在討論美國出兵伊朗、中東情勢，賴清德卻在講長毛象、犀牛化石，請問賴活在哪個世紀，大家關心世界紛亂情勢，賴可以盤古開天，請問你的心裡到底還有沒有人民，有沒有在關注整個世界情勢對台灣影響，很多人認為這不過是賴清德務實“台獨”的落實。賴一下說台灣，一下“中華民國”，一下子又是“中華民國台灣”，說通通都是國名，這會非常混淆，那下次是什麼名字？

