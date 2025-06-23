綠委郭昱晴公審路人遭批　民進黨團幫緩頰

針對獵巫事件，綠委郭昱晴在臉書刪文道歉。（照片：郭昱晴臉書） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”郭昱晴22日發文稱遇到一位拿手機直播的“鬼祟男”，出於擔憂已通報“警政署”，挨批獵巫，當事男子隨後澄清是自拍，不料被公審。郭昱晴昨天刪文並道歉，原本今天上午要出面受訪，卻臨時踩煞車取消訪問，由民進黨“立法院”黨團幹部回應。黨團書記長陳培瑜緩頰說，郭昱晴昨天已經道歉刪文。



郭昱晴22日在Threads發文曬出照片，質疑一名位於中山區四平商圈直播的男子“行為有點鬼祟”，除了上前要求不要對小孩臉拍，也稱已將此事向“警政署”報告，一名自稱男子的友人表示，“現在人民在路上都不能開直播了嗎？憑什麼要被獵巫？”郭昱晴則澄清，提醒過程理性，沒有曝光個資。



當事人男子也出面還原過稱，指自己是在猶豫是否購買飲料，且已明確告知他是在拍攝自己。



對此，郭昱晴昨晚以“刪除貼文、真誠道歉、認真反省，感謝各界批評指教”為題，發文道歉。她說，因為出於保護未成年孩子的安全，加上近期多起發生的新聞事件，一個身為母親的直覺反應，上前提醒希望不要拍攝孩子的對話，也理解在po文當下，讓對方覺得被冒犯、被懷疑。

