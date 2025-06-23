藍黨團指罷免二階連署灌水達8成　檢調不辦

左起藍委葛如鈞、許宇甄、翁曉玲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月23日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日進行罷免三階投票。國民黨“立法院”黨團23日開記者會指控，罷免藍委的第二階段連署，抄寫第一階段提議人、不合格人數比例高達8、9成，質疑“中選會”不中立卻放水通過，是大作弊，檢調卻也不查，是辦藍不辦綠。



國民黨團23日於黨團記者室，開“法律當擺設？“中選會”淪惡罷共犯？！”記者會，黨團副書記長許宇甄、翁曉玲、“立委”葛如鈞出席。



許宇甄出示24名遭提罷免的藍委，關於罷團抄寫第一階段提議人為第二階段連署人的比例統計表，不合格、抄寫的比例高達80、90%，指出“中選會”都有正本、影本，是否有抄寫偽造的證據？請檢調應針對這些抄寫調查，比如藍委游顥罷免案就有，但檢調卻不動如山。另外藍委丁學忠、傅崐萁等罷免案也都有出現這樣狀況，尤其丁學忠的就有298件偽造情事、高達5838件不符合，檢調卻辦藍不辦綠。



翁曉玲痛批，大罷免、大作弊，竟將法律當擺設，用政治當工具，“中選會”淪為惡罷共犯，踐踏法律誠信原則，罷團將第一階段提議人的連署公然灌水到二階，“中選會”卻放水通過，是破壞民主元兇。

