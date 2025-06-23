罷綠委李坤城二階達門檻？綠營質疑造假

綠委李坤城。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）大罷免連署，藍綠原本呈現31比0的態勢，最新發展民進黨新北市三重區“立委”李坤城，可能會進入罷免投票階段。李坤成今天與黨團幹部一起召開記者會說明，罷免領銜人宋建樑昨天公布兩張照片，但照片內的人明顯穿著冬天的衣服，應該是他們2月初第一階段造冊時的照片，不然服裝、連署書的數量，都不像是現在造冊的情況。李坤城也請新北市選委會，不要成為犯罪者的幫兇。



罷免李坤城領銜人宋建樑22日宣布，第二階段連署已經達到門檻，目前正火速造冊中，今天會到新北市選委會送件。



民進黨“立法院”黨團今天召開“造假民意，還鬥爭公民，做賊喊抓賊，違法批合法”記者會，出席有黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜與“立委”李坤城。



李坤城說，今天是罷免他送件的最後一天，昨天領銜人很興奮的說正在連夜的造冊中，然後放了兩張照片，他不知是有心還是無意，用這兩張照片再度爆破國民黨。



李坤城指出，第一張照片，工作人員聚在一起，桌上放著連署書，好像在造冊。但大家仔細看，夏至剛過，有可能大家都穿著外套、長袖，然後在造冊？李坤城懷疑，這一張照片應該是他們2月初第一階段造冊時的照片，不然服裝、連署書的數量，都不像是現在造冊的情況。



李坤城再指出第二張照片，更自爆國民黨正在集體偽造罷免連署書。大家一樣穿著長袖，地點是在國民黨三重區黨部，仔細看照片，這群人不是在“造冊”，而是疑似正在“抄名冊”，正在抄罷免連署書。



他指出，國民黨三重區黨部在2月15日，正因為偽造連署書，被檢方帶去調查，罷免團體成員19人，其中有9個交保。連領銜人後來都承認，“我到了“調查局”，調查官出示一箱證物，連署書一大疊，不但字跡一樣，連筆都沒換過”。但現在包含領銜人在內的人，仍然不知悔改，繼續一錯再錯，李坤城表示會再將這張照片提供給檢方，當成犯罪證據，也請檢方從重量刑。



李坤城記者會上表示，請新北市選委會，不要成為犯罪者的幫兇。首先，送件要備正副兩本，領銜人自承正本一抄再抄，甚至有可能將他人連署書重復影印，已經有違法之虞。第二，送件要造冊，造冊分類要完整，且要按村里造冊，若同里別都是領銜人重復出現，扣除後未達門檻，就應該要拒絕收件。



吳思瑤聽完李坤城說明指出，這真的駭人聽聞，國民黨青年軍怎麼都知法犯法，罷免她的領銜人賴苡督軍還要說被司法迫害，宋建樑挑戰的是侯友宜新北市掌管的選委會，連署都是重復、影印，這要怎麼處理？國民黨偽造民意還要扯別人下水，這種行徑大家看不下去！



另外，吳思瑤也說，國民黨罷免綠委偽造民意，卻要抹黑對方，罷免藍委的連署有12萬份退件剔除，不代表造假、更不是違法，國民黨是邏輯死亡，退件剔除不等於是造假，一個個地方政府協力查兌的結果，完全符合法規。因提議人不得是連署人，因此第一階參與提議人，第二階段要剔除。



她說，為什麼有12萬件剔除，因為很多公民一階連署，但是為了買保險，重復連署第二階段，這些公民為了求慎重第一、第二階段重復連署是大宗。有些是字跡潦草，有些是以為達到居住期間等都剔除，這些都是合法作業，這跟國民黨直接拿名冊來抄不一樣。

