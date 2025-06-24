張其祿：美知道中東若出亂子　台海不可避免

前台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）美軍21日對伊朗3處核設施發動空襲，引發全球關注。前台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問指出，美國以最低限度、最精準的方式來幫以色列，但不陷入、不引發區域戰爭。美國也知道，如果真的中東出大亂子，台海也不可能避免，所以美國特別點名中國原因在這，希望大國冷處理，之後就端看美、中、俄的默契。



路透社報導，伊朗國會已批准封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的動議，美國國務卿盧比奧22日接受福斯新聞訪問時，呼籲中國說服伊朗不要封鎖霍爾木茲海峽。



張其祿，美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召。2024卸任“立委”後未掛民眾黨任何黨職。現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



張其祿表示，美國與以色列的關係在歷史、政治、經濟上很難分割，且美國這次出手應該算是說“最低限度、用最精準的方式”來幫以色列，很直接就是炸核設施，甚至先前有消息指出美國不是完全沒有告訴伊朗，等於說非常具明確性，美國這麼做的目的就是不要讓自己陷入就要來幫以色列攻打伊朗的局面。



張其祿表示，美國自己很清楚知道是不要陷入，且特朗普也講地面部隊絕對不會參與。這次透過空中武力打擊，簡單講，就是以色列做不到這件事，因為必須用B－2轟炸機加14枚巨型鑽地彈才有辦法。



張其祿表示，伊朗回應列出的報復對象只講了以色列，美國則發出全球安全警報，代表中東情勢牽一髮動全身，不小心會搞出亂子，所以美國就是非常謹慎、有節制地做這件事。大家都瞭解一旦搞亂了就是世界大亂，也萬萬不可。



張其祿表示，美國很明確表示打掉核設施就沒有下一波，美國只是幫以色列完成以色列無法完成的，也是最核心的那件事就宣告結束。美國玩的是這招，因為美國也怕引起全球局勢大改變，因為若一引發重大改變，台海搞不好也要出事，所以同時B2轟炸機也跑到關島第二島鏈部署。